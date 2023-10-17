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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۵

استاندار خوزستان خبر داد؛

واگذاری ۲ مرکز آموزشی خوزستان به دانشگاه فرهنگیان

واگذاری ۲ مرکز آموزشی خوزستان به دانشگاه فرهنگیان

اهواز- استاندار خوزستان گفت: با موافقت رئیس دانشگاه فرهنگیان استان و مدیرکل آموزش و پرورش استان مقرر شده ۲ مرکز بلااستفاده آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان بیان کرد: نشست خوبی در خصوص مسائل این دانشگاه داشتیم که امیدوارم در حل مشکلات دانشگاه و دانشجویان مؤثر باشد.

وی افزود: در این نشست با موافقت رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان و مدیرکل آموزش و پرورش استان مقرر شده دو مرکز بلااستفاده آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود.

حسینی محراب ادامه داد: با بودجه و امکانی که سازمان برنامه و بودجه و همچنین از وزارت متبوع در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار خواهد گرفت، این دو مرکز این قابلیت را دارند که در کاربردهای مختلفی همچون کاربردهای آموزشی، رفاهی، ورزشی و خوابگاه مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

استاندار خوزستان گفت: دانشجومعلمان افتخار ما هستند و رسالت بزرگی را برای تربیت نسل آینده بر عهده دارند و امید است بتوانند نسلی را برای آینده ما بسازند که مایه افتخار کشور و انقلاب اسلامی باشد.

کد مطلب 5914527

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