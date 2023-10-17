۱۳ آبان نماد نفی سلطه و تاکید بر استقلال جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین منصور نژاد عصر سه شنبه در شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد نفی سلطه و تاکید بر استقلال جمهوری اسلامی ایران و روزی فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در این روز تاریخی، دانش آموزان، دانشجویان و روحانیت به همراه مردم از آزادی، عزت و استقلال ایران اسلامی دفاع کرده و نقش مهم خود را در مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از آزادی و استقلال کشور به اثبات رساندند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خارگ تصریح کرد: برنامه‌های ۱۳ آبان امسال با محوریت دانش آموزان خواهد بود، اجرای برنامه‌ها توسط دانش‌آموزان منجر به تبیین خواهد شد.