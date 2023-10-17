باید به دنبال بازار برای محصولات تولیدی مازاد باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان خالقی شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و توسعه استانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه احیای واحدهای راکد در سراسر کشور باید جز اولویت‌ها قرار بگیرد، اظهار کرد: واحدهای راکد یک ظرفیت معطل مانده است که باید این واحدها به سرعت فعال شوند، همچنین باید به دنبال امنیت اقتصادی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تأمین گوشت قرمز در کشور یک ضرورت است، افزود: به همین دلیل باید تأمین علوفه و توسعه واحدهای دامپروری مدنظر قرار بگیرد.

دبیر خانه صنعت کشور با اشاره به اینکه در کشور تولید و مصرف سیب‌زمینی بالا است، ادامه داد: به حوزه فرآوری سیب‌زمینی در چهارمحال و بختیاری با توجه به حجم بالای تولید این محصول می‌توان ورود کرد، چندین واحد تولید چیپس سیب‌زمینی در کشور نیز وجود دارد.

خالقی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها ارزش افزوده بیش‌تری برای محصولات تولیدی در حوزه کشاورزی ایجاد می‌کند، عنوان کرد: کشورهای بسیاری متقاضی محصولاتی مانند کود، خشکبار، صنایع‌دستی هستند، باید فرصت‌های اقتصادی در خارج از کشور شناسایی و به سایرین نیز معرفی شود.