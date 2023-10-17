کاشت بیش از ۷ میلیون اصله نهال به صورت کمربند سبز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز سه‌شنبه در جلسه قرارگاه جهادی درختکاری با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، اظهار داشت: این طرح از آبان سال جاری آغاز و طی چهار سال آینده اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح طی این چهار سال حدود ۳۰ میلیون اصله نهال در لرستان کشت می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: در این راستا به‌منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌ها منابع طبیعی با دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه‌ها و… تفاهم‌نامه‌ای انعقاد کرده تا سالانه حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در استان به‌صورت کمربند سبز در اطراف شهرهای استان کشت شود.

دالوند، بر لزوم تهیه برنامه زمان‌بندی برای اجرای این طرح تأکید کرد و افزود: طراحی فاز اول باید حدود یک کیلومتر پیش‌بینی شود تا با وفاق عمومی و همکاری دستگاه‌ها نسبت به کاشت درختان اقدام شود.

وی عنوان کرد: نوع درختانی که کشت می‌شود عمدتاً میوه‌دار یا درختانی هستند که برای زراعت چوب استفاده می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسط رسانه‌های عمومی به‌ویژه صداوسیما به‌منظور مشارکت و استفاده از ظرفیت مردم در اجرای این طرح را مهم دانست و افزود: آبیاری برای نگهداری از این درختان مهم‌ترین موضوع این طرح است که امور آب و آب و فاضلاب همکاری لازم را دارند.