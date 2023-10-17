به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه‌به نقش و جایگاه خودروهای حمل گوشت در ارتقای سلامت و کیفیت گوشت استحصالی در کشتارگاه دام و طیور، تجهیز و توانمندسازی این ناوگان جز اقدامات خیلی ضروری این اداره کل است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان‌های بروجرد و خرم‌آباد چندین خودروی جدید که دارای شرایط و الزامات بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور است و از این اداره کل مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کرده‌اند به چرخه حمل گوشت استان اضافه شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: در حال حاضر تعداد ۲۸ خودروی حمل گوشت قرمز و ۶۰ خودروی حمل لاشه مرغ در استان فعال هستند.

زبردست با تأکید بر ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل گوشت، تصریح کرد به افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند از طرف اداره کل دامپزشکی استان مجوزهای بهداشتی لازم صادر خواهد شد.