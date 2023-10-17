به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز سه‌شنبه در بازدید از اراضی «چمن سلطان» الیگودرز، اظهار داشت: بهره‌وری در بخش کشاورزی تنها راه برون‌رفت از کشاورزی معیشتی و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی است.

وی، افزود: یکی از راه‌های بهره‌وری در بخش کشاورزی، یکپارچه‌سازی اراضی است و لازم است در این راستا همکاری لازم با مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: عمده بهره‌وری تغییر فرهنگ است و با یکپارچه‌سازی اراضی یا تشکیل تعاونی و… می‌توان در افزایش تولید محصول کشاورزی تأثیرگذار بود.

شاهرخی، به ظرفیت و پتانسیل استان و استقبال مردم در اجرای سیستم‌های نوین اشاره کرد و گفت: استفاده از توان‌بخش خصوصی در اجرای این نوع پروژه‌ها با نظارت جهاد کشاورزی در دستور کار مدیریت آب‌وخاک قرار گیرد.

وی ضمن تشریح اولویت سازمان جهاد کشاورزی و اجرای یکپارچه‌سازی؛ اظهار کرد: بیشتر اراضی استان خرده‌مالکی بوده و توسعه تکنولوژی در اراضی خرده‌مالکی بسیار دشوار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: یکی از رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه سامانه‌ها آبیاری نوین در اراضی یکپارچه است.

شاهرخی با اشاره به کسب رتبه نخست امور اراضی استان در بحث یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در سال گذشته با تشکیل کارگروه مرتبط یکپارچه‌سازی با اولویت محرومیت‌زدایی، آب پایدار و کمک به معیشت کشاورزان هم استانی پویش هر مرکز یک یکپارچه‌سازی را اجرا خواهیم کرد و تا حصول نتیجه این طرح ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این شهرستان اقدامات خوبی صورت‌گرفته است و در «چمن سلطان» تاکنون پنج سایت شناسایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تعداد ۵۰۰ جلد سند تک‌برگ مربوط به شهر «چمن سلطان» که کار نقشه‌برداری آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده و مراحل صدور اسناد آن امسال پایان‌یافته است.

شاهرخی، افزود: تاکنون ۵۰۰ قطعه از اراضی شهر «چمن سلطان» شهرستان الیگودرز با درخواست متقاضیان ثبت و صادر شده است.

وی عنوان کرد: تعداد هزار و ۵۰۰ پرونده دیگر این شهر در راستای صدور سند در حال انجام مراحل قانونی است.