به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه با تاکید بر اهمیت بیان دستاوردهای نظام در استان اظهار کرد: روایت پیشرفت جزو جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری است و واجب عینی و بر همه ما تکلیف است.

استاندار گلستان گفت: توجه به افزایش سمن‌ها در شهرستان‌ها بسیار پراهمیت است و حداقل فعال شدن ۵ سمن در هر شهرستان ضروری است.

وی افزود: سمن‌ها به عنوان حلقه‌های میانی و واسط بسیار مهم هستند و کیفی سازی، آموزش، شبکه سازی و ظرفیت سازی در این حوزه الزامی است.

استاندار گلستان تاکید کرد: دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان ملزم به استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در حوزه جوانان است.

مروج قانون تسهیل ازدواج جوانان هستم

وی ادامه داد: آموزش‌های حدود سن ازدواج با استفاده از ظرفیت‌های بین دستگاهی به صورت جهادی، شبکه ای و اقدامی ائتلافی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته زنگانه اقدام مداخله‌ای ویژه با برنامه ریزی مشخص برای کارمندان مجرد در زمینه تسهیل، ترغیب و آموزش ازدواج ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مروج قانون تسهیل ازدواج جوانان هستم، افزود: همه در مسیر این تسهیل گری همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

خانه جوان به پاتوق جوانان انقلابی تبدیل شود

استاندار گلستان گفت: ضروری است خانه جوانان که با همکاری راه و شهرسازی و میراث فرهنگی راه اندازی شده، به پاتوق جوانان انقلابی تبدیل شود.

وی یادآور شد: روایت پیشرفت و پژواک رسانه‌ای در زمینه پیشرفت‌های استان امری ضروری است برای مثال آیا نباید گفته شود که گلستان جزو ۳ استانی است که در هر ۴ حوزه کشاورزی، صنعتی، خدماتی و معدنی رشد داشته است.

وی ادامه داد: آیا نباید روایت شود که صنعت استان از منفی ۵.۸ درصد سال ۱۳۹۲ به مثبت ۷.۹ درصد رسیده است؟ آیا نباید روایت شود که تعداد پروژه‌های نیمه تمام استان طی ۲ سال گذشته از ۱۲۰۰ به ۸۵۰ پروژه رسیده است؟ آیا نباید روایت شود طی ۲ سال گذشته ۱۲۸ پروژه صنعتی تولیدی از رکود خارج شده است؟

وی گفت: ضروری است پژواک رسانه‌ای از مردم به مردم، از دانشجو به دانشجو، از دانش آموز به دانش آموز و … انجام شود.

استاندار گلستان اظهار کرد: فرمانداران ملزم به تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان‌ها هستند.

زنگانه گفت: راه و شهرسازی ملزم به ثبت نام زوج‌های جوان فاقد مسکن در روستاها و شهرهای کوچک است و در شهرهای بزرگ نیز در قالب شهرک‌ها این اقدام صورت پذیرد.