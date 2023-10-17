به گزارش خبرنگار مهر، داریوش موسیوند امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، دو میلیون و ۴۷۰ هزار و ۷۱۱ تن کالا از مبادی استان به سایر نقاط کشور با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای لرستان جابه‌جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو میلیون ۳۸۳ هزار و ۸۸۹ تن، چهار درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این میزان کالا در قالب ۱۸۹ هزار و ۵۳۶ فقره بارنامه جابه‌جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۸۵ هزار و ۶۲۴ فقره دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رییس اداره کالا اداره کل راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: عمده بار جابه‌جا شده در استان شامل گندم، سنگ، سیمان، پلی‌اتیلن و فرآورده‌های نفتی است.

موسیوند، تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تخلفات ارجاع شده به کمیسیون ماده ۱۱، ماده ۱۲ و ماده ۱۴ جمعاً ۵۲۱ مورد است و برای اولین‌بار در طرح ابتکاری توسط اداره حمل‌ونقل کالا استان ۷۱ مورد دعاوی رانندگان با شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در محل اداره کل حل‌وفصل شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰۴ شرکت حمل‌ونقل کالا با ۱۱ هزار و ۸۵۳ دستگاه ناوگان و ۱۹ هزار و ۷۶۵ راننده در سه پایانه بار دولتی و دو پایانه بار اختصاصی استان فعالیت دارند.

رییس اداره کالا اداره کل راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، یادآور شد: هم استانی‌های گرامی و صاحبان کالا می‌توانند هرگونه شکایات خود در حوزه حمل‌ونقل را برای رسیدگی به‌صورت شبانه‌روزی از طریق سامانه ۱۴۱ به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان اطلاع دهند.