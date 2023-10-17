به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی پس از پیروزی تیمش مقابل نساجی مازندران در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر در نشست خبری بیان کرد: ار ابتدا با برنامه ریزی پا به زمین مسابقه گذاشتیم و موفق شدیم در همان دقایق ابتدایی گل بزنیم.

او ادامه داد: در ادامه سعی کردیم بازی را کنترل کنیم و در ضد حملات به تیم نساجی ضربه بزنیم. و همین که در مقابل این هواداران پرشور موفق به پیروزی شدیم خوشحال هستم.

حسینی افزود: کمترین موقعیت‌های گلزنی را به حریف دادیم و به شاگردانم خداقوت می گویم. آنها با جان و دل بازی کردند.

سرمربی آلومینیوم در پاسخ به این سوال که آیا انتظار چنین نمایشی از تیم نساجی را داشت یا خیر، اظهار داشت: نمی‌توانم درباره نحوه بازی تیم نساجی صحبت کنم. در مورد تیم خودمان می‌توانم بگویم آنالیز خیلی دقیقی از حریف داشتیم. فکر می‌کنم گل ابتدای بازی خیلی به ما کمک کرد. نباید خیلی مغرور شویم و تیم حریف را سرزنش کنیم. ۹۰ دقیقه حریف را پرس کردیم اگر به نساجی فشار نمی‌آوردیم و فضا نمی‌دادیم می‌توانست خیلی ما را اذیت کند.