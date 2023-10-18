به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار داشت: نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان مرکزی با تاکید بر رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان یک اصل بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: انتظار است هیئت نظارت به صورت مستمر مأموریت‌های نظارت و بازرسی میدانی خود را انجام دهند و تمامی اقدامات و مأموریت‌های انجام شده را به صورت مستند گزارش دهی کنند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی بر رسیدگی به گزارشات و شکایات اعلامی از سوی مردم تاکید کرد و افزود: دادستانی، بازرسی استان و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به طور حتم گزارشاتی که از سوی مردم اعلام شده را مهم و اساسی قلمداد کرده و آنها را به هیأت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی اعلام و اقدامات انجام شده را نیز به این هیأت اعلام کنند.

وی با اشاره به وضعیت بازداشتگاه‌های استان افزود: تجهیز و استانداردسازی بازداشتگاه‌های موجود مطابق با قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین احداث چند بازداشتگاه مرکزی مطابق با استانداردهای حقوق شهروندی در سطح استان، بسیار ضروری است و به طور حتم در اولویت قرار گیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان داشت: با توجه به تجربیاتی که از حوادث و اغتشاشات سال گذشته به‌دست آمده، تجهیز ضابطین به وسایل بازرسی الکترونیکی جهت مستندسازی و جمع آوری ادله به منظور کشف جرم، در دستور کار قرار گیرد.

رییس هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای دادرسی عادلانه به خصوص در مورد پرونده‌های امنیتی و مهم تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در این موارد برای مردم، نقش مهمی در گسترش فضای امن در جامعه دارد.

وی بر اجرای کامل و بی‌نقص دستورالعمل حقوق شهروندی مطابق با موازین و چهارچوب‌های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان تاکید کرد.