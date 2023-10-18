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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۴

رییس کل دادگستری استان مرکزی:

استانداردسازی بازداشتگاه‌های موجود در سطح استان ضروری است

استانداردسازی بازداشتگاه‌های موجود در سطح استان ضروری است

اراک- رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تجهیز و استانداردسازی بازداشتگاه‌های موجود در سطح استان، بسیار ضروری است و توجه به این مهم باید مورد توجه ویژه مسئولان امر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار داشت: نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان مرکزی با تاکید بر رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان یک اصل بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: انتظار است هیئت نظارت به صورت مستمر مأموریت‌های نظارت و بازرسی میدانی خود را انجام دهند و تمامی اقدامات و مأموریت‌های انجام شده را به صورت مستند گزارش دهی کنند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی بر رسیدگی به گزارشات و شکایات اعلامی از سوی مردم تاکید کرد و افزود: دادستانی، بازرسی استان و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به طور حتم گزارشاتی که از سوی مردم اعلام شده را مهم و اساسی قلمداد کرده و آنها را به هیأت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی اعلام و اقدامات انجام شده را نیز به این هیأت اعلام کنند.

وی با اشاره به وضعیت بازداشتگاه‌های استان افزود: تجهیز و استانداردسازی بازداشتگاه‌های موجود مطابق با قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین احداث چند بازداشتگاه مرکزی مطابق با استانداردهای حقوق شهروندی در سطح استان، بسیار ضروری است و به طور حتم در اولویت قرار گیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان داشت: با توجه به تجربیاتی که از حوادث و اغتشاشات سال گذشته به‌دست آمده، تجهیز ضابطین به وسایل بازرسی الکترونیکی جهت مستندسازی و جمع آوری ادله به منظور کشف جرم، در دستور کار قرار گیرد.

رییس هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای دادرسی عادلانه به خصوص در مورد پرونده‌های امنیتی و مهم تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در این موارد برای مردم، نقش مهمی در گسترش فضای امن در جامعه دارد.

وی بر اجرای کامل و بی‌نقص دستورالعمل حقوق شهروندی مطابق با موازین و چهارچوب‌های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان تاکید کرد.

کد مطلب 5914595

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