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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۱

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر در لرستان برگزار می‌شود

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از برگزاری اجلاسیه شهدای جاویدالاثر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هبت اله هاشمی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اجلاسیه شهدای جاویدالاثر در راستای گرامیداشت ۱۸۱ شهید جاویدالاثر، ۱۶ شهید غریب و ۱۲۵ شهید گمنام استان لرستان روز پنج‌شنبه، ۲۷ مهرماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه چهارمین اجلاسیه شهدای جاویدالاثر به اوج خودش رسیده است، عنوان کرد: مهمان ویژه و سخنران این مراسم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، عنوان کرد: از خانواده ۱۸۱ جاویدالاثر و ۱۶ شهید غریب در شهرستان‌ها به‌ازای هر شهید دو نفر برای شرکت در این اجلاسیه دعوت می‌شود.

کد مطلب 5914600

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