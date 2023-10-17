به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هبت اله هاشمی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اجلاسیه شهدای جاویدالاثر در راستای گرامیداشت ۱۸۱ شهید جاویدالاثر، ۱۶ شهید غریب و ۱۲۵ شهید گمنام استان لرستان روز پنج‌شنبه، ۲۷ مهرماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه چهارمین اجلاسیه شهدای جاویدالاثر به اوج خودش رسیده است، عنوان کرد: مهمان ویژه و سخنران این مراسم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، عنوان کرد: از خانواده ۱۸۱ جاویدالاثر و ۱۶ شهید غریب در شهرستان‌ها به‌ازای هر شهید دو نفر برای شرکت در این اجلاسیه دعوت می‌شود.