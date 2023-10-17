  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۱

از سوی کنعانی؛

ایران جنایت صهیونیست‌هادرحمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کرد

ایران جنایت صهیونیست‌هادرحمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از مجروحان بی‌دفاع و بی‌پناه شد، با قوی‌ترین عبارات محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از بیماران و مجروحان بی‌دفاع و بی‌پناه شد، با قوی‌ترین عبارات محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام را یک جنایت جنگی وحشیانه و نسل کشی توصیف کرد و افزود: رژیم صهیونیستی در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین، با ارتکاب این جنایت ددمنشانه و هولناک، یک بار دیگر خوی درندگی و سبعیت خود را به همه جهانیان نشان داد و ثابت کرد که کوچک‌ترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ ندارد.

کنعانی عمیق‌ترین مراتب همدردی دولت و ملت ایران با ملت و مقاومت فلسطین بویژه خانواده‌های شهدای این جنایت ددمنشانه را ابراز داشت و افزود: بی شک خون شهدای مظلوم این حادثه، عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین را در ایستادگی برای آزادی سرزمین‌شان از لوث وجود اشغالگران جزم‌تر خواهد کرد.

کنعانی تاکید کرد انتظار می‌رود که جامعه جهانی بویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به مسؤولیت بین‌المللی خود در بررسی سریع ابعاد این جنایت جنگی و پیگرد قانونی جنایتکاران صهیونیست عمل کند.

کد مطلب 5914601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها