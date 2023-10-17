به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از بیماران و مجروحان بی‌دفاع و بی‌پناه شد، با قوی‌ترین عبارات محکوم کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام را یک جنایت جنگی وحشیانه و نسل کشی توصیف کرد و افزود: رژیم صهیونیستی در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین، با ارتکاب این جنایت ددمنشانه و هولناک، یک بار دیگر خوی درندگی و سبعیت خود را به همه جهانیان نشان داد و ثابت کرد که کوچک‌ترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ ندارد.

کنعانی عمیق‌ترین مراتب همدردی دولت و ملت ایران با ملت و مقاومت فلسطین بویژه خانواده‌های شهدای این جنایت ددمنشانه را ابراز داشت و افزود: بی شک خون شهدای مظلوم این حادثه، عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین را در ایستادگی برای آزادی سرزمین‌شان از لوث وجود اشغالگران جزم‌تر خواهد کرد.

کنعانی تاکید کرد انتظار می‌رود که جامعه جهانی بویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به مسؤولیت بین‌المللی خود در بررسی سریع ابعاد این جنایت جنگی و پیگرد قانونی جنایتکاران صهیونیست عمل کند.