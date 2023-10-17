به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در جلسه طرح جهش تولید در دیمزارهای آذربایجان شرقی اظهار کرد: بارندگی سال‌جاری در آذربایجان‌شرقی تا ۲۴ مهر، ۱۴.۵ میلی‌متر بود که این عدد در مقایسه با سال گذشته که میزان بارندگی ۲ دهم میلی‌متر بود، ۱۴.۳ افزایش دارد و در بلندمدت نیز ۹.۷ میلی‌متر است که ۴.۸ افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در آذربایجان‌شرقی در شهرستان اهر با ۲۹.۴ میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی در شهرستان ملکان با ۳.۷ میلی‌متر بوده است.

کرامتی ادامه داد: تا این لحظه از طرح جهش تولید در دیمزارهای استان ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم و ۲۸ هزار و ۸۵۰ هکتار جو کشت شده است.

وی اضافه کرد: کشت محصولات علوفه‌ای و دانه‌های روغنی نیز آغاز شده است. از سهمیه ۵۰ هزار تنی کود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن توزیع شده و ۲۴ هزار تن بذر اصلاح شده خریداری شده است که ۵ هزار و ۲۰۰ تن در بین گندمکاران دیم توزیع شده است.

کرامتی گفت: ۷۵ تن بذر رسمی جو نیز توزیع شده و ۴۰ تن بذر حبوبات پاییزه و ۸۰ تن محصولات علوفه‌ای تناوبی خریداری شده است. ۳۵ هزار و ۳۷۰ لیتر بذرمال خریداری و توزیع شده است. ۸ هزار و ۹۰۰ تن بذر رسمی ضدعفونی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، یادآور شد: سال گذشته ۲۷ درصد کاهش بارندگی در استان داشتیم که ۸۳ هزار هکتار در اثر حوادث و سوانح قهری از دست دادیم با وجود این با تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که انجام گرفت ۷۶ درصد در خرید تضمینی گندم افزایش داشتیم.