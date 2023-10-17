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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سمنان:

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بستری برای تحقق توسعه پایدار است

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بستری برای تحقق توسعه پایدار است

سمنان- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سمنان گفت: اجرای دستورالعمل‌های در نظر گرفته شده در قالب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان کمک شایانی به تحقق توسعه پایدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، مهدی حکیمی گفت: اجرای دستورالعمل‌های در نظر گرفته شده در قالب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان کمک شایانی به تحقق توسعه پایدار در شهرها به عنوان مراکز اصلی سکونت بشر می‌کند.

وی افزود: در آخرین ویرایش این مبحث نگاه ویژه‌ای به استفاده از فناوری‌های نوین در بهره‌برداری از انرژی‌ها شده است و با ظرفیت وجود انرژی‌های تجدید پذیر در استان سمنان پیاده‌سازی و برطرف نمودن موانع اجرایی می‌تواند کمک شایانی به بهره‌برداری مناسب از منابع انرژی در ساختمان‌ها نماید.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور افزود: امروزه شهرها در تمامی کشورهای دنیا به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در کنار بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان سازی گام برداشته‌اند تا به میزان قابل توجهی در میزان مصرف انرژی صرفه‌جویی نمایند.

حکیمی با بیان اینکه نگرشی نو و متفاوت در مبحث ۱۹ صورت پذیرفته و بیان داشتند: ساختمان‌های مطابق با مبحث ۱۹ می‌بایستی دارای مقادیر حداقلی و پایین‌ترین رده انرژی باشند و دستیابی به این رده بندی از انرژی الزامی است، و از سال ۱۴۰۲ رعایت رده بندی و ممیزی انرژی در صدور پایان کار ساختمان‌ها اجباری بوده و متولیان امر ملزم به رعایت این قانون هستند.

وی گفت: انتظار می‌رود در ابتدا طراحان و سپس مجریان و ناظران ساختمانی با کمک مراجع صدور پروانه ساختمانی نسبت به رعایت شرح وظایف قانونی خود در جهت حفظ منابع و مصالح کشور و همچنین حفظ حقوق بهره‌برداران نهایی از ساختمان‌ها به درستی عمل کنند.

کد مطلب 5914607

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