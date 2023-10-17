مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بستری برای تحقق توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، مهدی حکیمی گفت: اجرای دستورالعمل‌های در نظر گرفته شده در قالب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان کمک شایانی به تحقق توسعه پایدار در شهرها به عنوان مراکز اصلی سکونت بشر می‌کند.

وی افزود: در آخرین ویرایش این مبحث نگاه ویژه‌ای به استفاده از فناوری‌های نوین در بهره‌برداری از انرژی‌ها شده است و با ظرفیت وجود انرژی‌های تجدید پذیر در استان سمنان پیاده‌سازی و برطرف نمودن موانع اجرایی می‌تواند کمک شایانی به بهره‌برداری مناسب از منابع انرژی در ساختمان‌ها نماید.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور افزود: امروزه شهرها در تمامی کشورهای دنیا به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در کنار بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان سازی گام برداشته‌اند تا به میزان قابل توجهی در میزان مصرف انرژی صرفه‌جویی نمایند.

حکیمی با بیان اینکه نگرشی نو و متفاوت در مبحث ۱۹ صورت پذیرفته و بیان داشتند: ساختمان‌های مطابق با مبحث ۱۹ می‌بایستی دارای مقادیر حداقلی و پایین‌ترین رده انرژی باشند و دستیابی به این رده بندی از انرژی الزامی است، و از سال ۱۴۰۲ رعایت رده بندی و ممیزی انرژی در صدور پایان کار ساختمان‌ها اجباری بوده و متولیان امر ملزم به رعایت این قانون هستند.

وی گفت: انتظار می‌رود در ابتدا طراحان و سپس مجریان و ناظران ساختمانی با کمک مراجع صدور پروانه ساختمانی نسبت به رعایت شرح وظایف قانونی خود در جهت حفظ منابع و مصالح کشور و همچنین حفظ حقوق بهره‌برداران نهایی از ساختمان‌ها به درستی عمل کنند.