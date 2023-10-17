۱۰۰ برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رستمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران از پیش بینی اجرا و برگزاری یکصد برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی ۱۴۰۲ در ورامین خبر داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: در بخش آقایان برگزاری ۶۰ برنامه و در حوزه بانوان نیز برگزاری ۳۸ مسابقه و همایش تدارک دیده شده تا طی کمتر از یک ماه اجرا شود.

رستمی در ادامه عنوان داشت: همایش بزرگ خانواده ورزش در کنار رژه تیم‌ها و تقدیر از برترین‌ها طی ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال جاری در روز جمعه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۶ در سالن شهید گلعباسی برگزار خواهد شد.