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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین:

۱۰۰ برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی در ورامین برگزار می شود

۱۰۰ برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی در ورامین برگزار می شود

ورامین- رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین از برگزاری ۱۰۰ برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رستمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران از پیش بینی اجرا و برگزاری یکصد برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی ۱۴۰۲ در ورامین خبر داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: در بخش آقایان برگزاری ۶۰ برنامه و در حوزه بانوان نیز برگزاری ۳۸ مسابقه و همایش تدارک دیده شده تا طی کمتر از یک ماه اجرا شود.

رستمی در ادامه عنوان داشت: همایش بزرگ خانواده ورزش در کنار رژه تیم‌ها و تقدیر از برترین‌ها طی ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال جاری در روز جمعه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۶ در سالن شهید گلعباسی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5914610

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