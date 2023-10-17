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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

با مشارکت مدیریت بحران؛

انسداد محورهای روستایی«حبله رود» بر اثرسیلاب بازگشایی شد

انسداد محورهای روستایی«حبله رود» بر اثرسیلاب بازگشایی شد

فیروزکوه- محورهای روستایی دهستان «حبله رود» که بر اثرسیلاب مسدود شده بود با مشارکت مدیریت بحران بازگشایی شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محورهای روستایی «حبله رود» که بر اثر سیلاب اخیر مسدود شده بود بازگشایی شد.

بر اساس این گزارش این بازگشایی با مشارکت و حضور مدیر بحران فرمانداری، مدیر بحران بخشداری مرکزی، رئیس و معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فیروزکوه در روستاهای دهستان «حبله رود» انجام شده است.

گفتنی است که شورای اسلامی و دهیاران روستاهای «انزها»، «آتشان»، «مزداران» و «گذرخانی» نیز در مناطق سیل زده این روستاها حضور یافته و در عملیات مربوط به بازگشایی راه‌های سیل زده این روستاها مشارکت کردند.‌

لازم به ذکر است که سیلاب بارش‌های اخیر موجب انسداد برخی از مسیرهای ارتباطی روستاها شده بود که هم اکنون مسیرها بازگشایی شده و تردد جریان دارد.

کد مطلب 5914615

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