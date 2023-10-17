اجازه مازوت سوزی به نیروگاه های آذربایجان غربی داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند عصر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای آذربایجان غربی، افزود: با توجه به احتمال افت فشار گاز در زمستان پیش رو و اعمال محدودیت‌های احتمالی برای صنایع و نیروگاه‌های بزرگ استان در این خصوص، سوخت جایگزین و استاندارد از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان در اختیار صنایع قرار گرفته است تا به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند.

وی با اشاره به گزارش اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پیش بینی احتمال بسیار اندک پایداری و سکون هوا در زمستان پیش رو ابراز امیدواری کرد هوایی سالم بر استان در زمستان سال جاری حاکم باشد.

شهند اشاره به فلسفه تشکیل کارگروه‌های مختلف در حوزه محیط زیست از جمله کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استان گفت: انجام هماهنگی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت استانداری محترم برای این است که با هماهنگی‌های صورت گرفته حداکثر آسایش و رفاه برای هم استانی‌های عزیز مهیا گردد و از سوی دیگر محیط زیست نیز که بستر حیات و رشد و تعالی جامعه است حفاظت شود.