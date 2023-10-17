به گزارش خبرگزاری مهر، علی قهرمانی در این زمینه افزود: اقدامات پیشگیرانه از بروز خطرات احتمالی جلوگیری می‌کند و جاده‌های استان به خصوص راهدارخانه و محل‌های استراحت و نمازخانه بین جاده‌ای آماده شود.

وی افزود: با آماده کردن و ایمن سازی مسیرها و جاگذاری تابلوها و علائم هشداردهنده و تأمین روشنایی مناسب مسیرهای مورد نظر شاهد سفری بدون بروز حادثه و سوانح خواهیم بود.

قهرمانی گفت: ساماندهی تابلوهای ایمنی راه‌ها و اعمال اقدامات پیشگیرانه و آشکارسازی نقاط حادثه خیز در این خصوص از دیگر مسائل مورد توجه است.

وی افزود: برای مقابله با بحران‌های احتمالی از جمله سیل به ویژه در نقاط مستعد استان باید نسبت به لایه روبی بستر رودخانه‌ها به خصوص در محل تلاقی راه‌های اصلی و فرعی به لحاظ فراهم کردن زمینه وقوع تصادفات جاده‌ای اقدامات لازم را اعمال شود.

رئیس اداره مدیریت بحران راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه گفت: دستگاه‌های زیر مجموعه راه و شهرسازی باید ضمن هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امداد رسان و خدمات رسان برای هم افزایی در پیش بینی تمهیدات ایمنی و امدادی، اقدامات لازم را انجام دهند.