۶۱هزار نفر از خدمات درمانی هلال احمر آذربایجان غربی بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در این مدت، در داروخانه جمعیت هلال احمر شعبه ارومیه و مهاباد به ۲۶ هزار و ۱۲۲ نفر مراجعه کننده خدمات دارویی ارائه شد که میزان هزینه انجام شده برای آن، ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صورت حمایتی از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر استان بوده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اظهار کرد: علاوه بر آن درمانگاه‌های هلال احمر آذربایجان غربی هم در شعب ماکو، سلماس و میاندوآب در این مدت به ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر خدمات درمانی ارائه داده‌اند.

وی گفت: همچنین مجوزهای لازم برای راه اندازی درمانگاه این نهاد در شهرستان خوی دریافت شده و امیدواریم بتوانیم این درمانگاه را نیز تا پایان سال جاری به چرخه خدمت در استان اضافه کنیم.

سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اضافه کرد: راه اندازی یک مرکز فیزیوتراپی در شهرستان ماکو و یک آزمایشگاه در شهرستان خوی نیز از جمله برنامه‌های هلال احمر است که این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد و خدمات درمانی و تشخیصی لازم را به شهروندان ارائه می‌دهد.