۱۶ هزار پرونده نزاع در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پزشکی قانونی آذربایجان غربی، موسی ادیب فر در این زمینه افزود: امسال ۱۶ هزار و ۱۴۴ پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان تشکیل شده که از این تعداد چهار هزار و ۳۰۸ پرونده برای زنان و ۱۱ هزار و ۸۳۶ پرونده مربوط به مردان است که در مقایسه با آمار مشابه پارسال که ۱۵ هزار و ۴۶۱ مورد بود، افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال ۷۸۴ پرونده ناشی از حوادث کار در پزشکی قانونی استان تشکیل شده که ۲۲ مورد مربوط به زنان و مابقی برای مردان است، اظهار کرد: در این مدت شش هزار و ۹۵۲ فقره پرونده تصادفات جرحی در پزشکی قانونی استان تشکیل شده که ۲۳ مورد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

ادیب فر با اشاره به اینکه پزشکی قانونی استان در سال جاری همچنین ۱۶۸ مورد پرونده مجوز سقط جنین تشکیل داده است، اضافه کرد: امسال همچنین برای ۳۵۲ مرد و ۱۰۰ زن مجوز دفن ناشی از تصادف صادر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی تصریح کرد: در سالجاری همچنین ۲۹ مورد مجوز فوت ناشی از سوختگی، ۳۳ مورد مجوز ناشی از غرق شدگی و ۱۸۲ مورد مجوز برای مرگ‌های طبیعی بر اثر بیماری‌ها توسط پزشکی قانونی استان صادر شده است.