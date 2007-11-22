پردیس کشاورزی دانشگاه تهران 55 میلیارد ریال کسری بوجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر عباسعلی زالی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: بودجه اختصاصی به این پردیس به رغم گستردگی فراوان و وجود بیش از سه هزار و 625 دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف و همچنین با توجه به قدمت بیش از 100 سال این پردیس و کهنه و قدیمی بودن تجهیزات این دانشکده بسیار ناچیز است.

وی افزود: بودجه اجرایی سال جاری این دانشگاه 155 میلیارد ریال برآورد شده بود که از این میزان تنها 125 میلیارد ریال اختصاص یافته است و این موضوع موجب شده که حقوق کارمندان چند ماه به تاخیر بیافتد.

همچنین در بخش تعمیرات اساسی و تجهیزاتی پردیس 10 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده بود که تنها چهار میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

این مسئول درباره بودجه های عمرانی این پردیس خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه های عمرانی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 42 میلیارد و 700 میلیون ریال اختصاص یافته است.

زالی با اشاره به اختصاص بودجه از سوی دولت به دانشگاه های تازه تاسیس کشور یادآور شد: لازم است دولت به دانشگاه های قدیمی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه تهران نیز توجه بیشتری مبذول کند و در متمم بودجه، کسری های بودجه پردیس کشاورزی را مورد توجه قرار دهد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان داشت: دانشکده های دیگر از جمله دانشکده های فنی وعمرانی با توجه به وجود ارتباط با بخش صنایع و بخش خصوصی کشور همچنین با ارتباط بین بخش دانشگاهی و بخش های پردرآمد دولتی چون وزارت صنایع، نفت و ... می توانند بخشی از بودجه های خود را تامین کنند اما این موضوع در دانشکده هایی چون کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش خصوصی با بخش خورده پای کشاورزی کشور و در بخش دولتی با بخش کم درآمد و پرهزینه وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط است بسیار پایین و درحد صفر است.

این مسئول در ادامه تعداد دانشجویان در سطح کارشناسی را دو هزار و 309 دانشجو عنوان کرد و افزود: تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یک هزارو 82 نفر و در مقطع دکترا 550 نفر است که حدود دو هزار نفر از دانشجویان معاد 70 درصد از آنان، دانشجویان دختر هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به امکانات زیربنایی موجود در این پردیس برنامه و اهداف مسئولان مربوط به سمت افزایش جذب دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا است.

زالی بیان داشت: این دانشگاه با داشتن 200 عضو هیئت علمی و وجود یک سوم از قطب های علمی دانشگاه تهران، ارائه 360 مقاله از مجلات داخلی و خارجی، ارائه 700 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی یکی از قطب های مهم علمی کشور در زمینه منابع طبیعی و کشاورزی است و توجه ویژه مسئولان کشوری را می طلبد.