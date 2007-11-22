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۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران 55 میلیارد ریال کسری بوجه دارد

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران 55 میلیارد ریال کسری بوجه دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از کسری بودجه 55 میلیارد ریالی این پردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر عباسعلی زالی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: بودجه اختصاصی به این پردیس به رغم گستردگی فراوان و وجود بیش از سه هزار و 625 دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف و همچنین با توجه به قدمت بیش از 100 سال این پردیس و کهنه و قدیمی بودن تجهیزات این دانشکده بسیار ناچیز است.

وی افزود: بودجه اجرایی سال جاری این دانشگاه 155 میلیارد ریال برآورد شده بود که از این میزان تنها 125 میلیارد ریال اختصاص یافته است و این موضوع موجب شده که حقوق کارمندان چند ماه به تاخیر بیافتد.

همچنین در بخش تعمیرات اساسی و تجهیزاتی پردیس 10 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده بود که تنها چهار میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

این مسئول درباره بودجه های عمرانی این پردیس خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه های عمرانی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 42 میلیارد و 700 میلیون ریال اختصاص یافته است.

زالی با اشاره به اختصاص بودجه از سوی دولت به دانشگاه های تازه تاسیس کشور یادآور شد: لازم است دولت به دانشگاه های قدیمی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه تهران نیز توجه بیشتری مبذول کند و در متمم بودجه، کسری های بودجه پردیس کشاورزی را مورد توجه قرار دهد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان داشت: دانشکده های دیگر از جمله دانشکده های فنی وعمرانی با توجه به وجود ارتباط با بخش صنایع و بخش خصوصی کشور همچنین با ارتباط بین بخش دانشگاهی و بخش های پردرآمد دولتی چون وزارت صنایع، نفت و ... می توانند بخشی از بودجه های خود را تامین کنند اما این موضوع در دانشکده هایی چون کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش خصوصی با بخش خورده پای کشاورزی کشور و در بخش دولتی با بخش کم درآمد و پرهزینه وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط است بسیار پایین و درحد صفر است.

این مسئول در ادامه تعداد دانشجویان در سطح کارشناسی را دو هزار و 309 دانشجو عنوان کرد و افزود: تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یک هزارو 82 نفر و در مقطع دکترا 550 نفر است که حدود دو هزار نفر از دانشجویان معاد 70 درصد از آنان، دانشجویان دختر هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به امکانات زیربنایی موجود در این پردیس برنامه و اهداف مسئولان مربوط به سمت افزایش جذب دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا است.

زالی بیان داشت: این دانشگاه با داشتن 200 عضو هیئت علمی و وجود یک سوم از قطب های علمی دانشگاه تهران، ارائه 360 مقاله از مجلات داخلی و خارجی، ارائه 700 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی یکی از قطب های مهم علمی کشور در زمینه منابع طبیعی و کشاورزی است و توجه ویژه مسئولان کشوری را می طلبد.

کد مطلب 591470

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