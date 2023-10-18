محصولات خراسان جنوبی زینت بخش نمایشگاه کسب و کارهای کتابخانه ای

به محمود حاجی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان جنوبی در نمایشگاه بینالمللی تولیدات کسب و کارهای کوچک کتابخانه ای در مشهد حضور فعال و مؤثری داشته است.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی بیان کرد: همزمان با برگزاری دومین همایشی بینالمللی کتابخانههای عمومی و کسب و کارهای کوچک نمایشگاه تولیدات استانهای مختلف در جنب همایش در حال برگزاری است که خراسان جنوبی عنوان پربارترین غرفه از بین تمام استانها را از خود کرده است.
حاجی گفت: در غرفه خراسان جنوبی محصولاتی از تمام شهرستانهای استان ۲۳ عنوان محصول شامل (سوزن دوزی_بلوچی دوزی_زنبور داری و تولیدات عسلی، زرشک، حبه عناب، گلیم، حصیربافی، حوله بافی، تراش سنگهای زینتی، تابلو فرش، عرقیات گیاهان دارویی، عروسک بافی، عروسکهای دوتوک، گیوه بافی، دام و طیور، پسته، پرورش ماهی) عرضه میشود که همه این محصولات در کتابخانه های استان تولید شده است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه به مدت دو روز در محوطه کتابخانه مرکزی شهر مشهد برپا خواهد بود و امیدواریم این روند در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
گفتنی است این همایش برای دومین سال متوالی در حال برگزاری است که خراسان جنوبی از سه سال گذشته به کسب و کارهای کتابخانه محور ورود کرده که میتوان گفت مبدا این ایده بوده است.
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