پیام امام جمعه کرج در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم خبیث صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز پیامی صادر کرد. متن پیام آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی به این شرح است:
بسم الله القاصم الجبارین
بار دیگر دشمنان پلید و جنایتکار، با حمایت استکبار جهانی بخصوص شیطان بزرگ، از آستین رژیم غاصب و خبیث به خون مظلومان فلسطینی، کودکان و زنان و به پناه آمدگان در محل امن بیمارستان آغشته شد و چهره سفاک و رفتار بدتر از حیوان خود را در این نسلکشی، به مردم عالم نشان داد و دل امام عصر اروحنافداه و امام المسلمین و انسانهای آزاده جهان را غمگین و آزرده کرد.
قطعاً نتیجه این جنایت ددمنشانه و بیسابقه، چیزی جز نابودی زودتر از موعد صهیونیستهای خبیث نخواهد بود.
بهزودی به برکت خون شهیدان مظلوم ریشه ظالمان کنده خواهد شد. انشاءالله.
این جنایت تاریخی نشان داد باید همه مسلمین جهان و دولتهای اسلامی برای سرکوب و محو غده سرطانی از روی زمین، وارد عرصه شده و تا نتیجه نهایی از پای ننشینند که صبح نزدیک است.
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