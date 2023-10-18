به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: دیشب در مقابل چشم مردم جهان نسل‌کشی هولناک مردم مظلوم غزه به دست شیاطین صهیونیست رقم خورد.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صهیونیست‌ها روی زشت و دست‌های خون آلود خود را برای جهانیان آشکار و نشان دادند که حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی در عصر ما به واژه‌هایی کاملاً بی معنا و بی خاصیت تبدیل شده‌اند.

دوران بیانیه نویسی و اظهار تأسف‌های دروغین به پایان رسیده است

وی تاکید کرد: دوران بیانیه نویسی و اظهار تأسف های دروغین به پایان رسیده و جهان منتظر اقدامات عملی است.

قالیباف با اشاره به اینکه ما مسلمانان برای مقابله با رژیم صهیونیستی آماده فداکاری و جهاد هستیم، گفت: ملت‌های مسلمان و عرب از دولت‌های خود انتظار دارند علاوه بر محکوم کردن این جنایات، اقدامات عملی هماهنگ را برای متوقف کردن این ماشین جنگی در دستور کار قرار دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صهیونیست‌ها با دستان خود در حال باز کردن درهای جهنم و لبریز کردن خشم تمام مسلمانان هستند و با این ظلم‌های بی پایان دودمان خود را برباد خواهند داد.

دنیای اسلام گام عملی برای مبارزه با ظلم رژیم صهیونیستی بردارد

گفتنی است، محمدباقر قالیباف پس از حضور نمایندگان در راهپیمایی ضدصهیونیستی و از سرگیری مجدد جلسه علنی مجلس، گفت: مجدداً جنایات شب گذشته رژیم کودک کش صهیونیستی را تسلیت می‌گویم.

وی متذکر شد: در یک ساعت گذشته همکاران بنده در مجلس شورای اسلامی و بخش اداری مجلس برای محکوم کردن جنایات هولناک رژیم صهیونیستی به راهپیمایی رفتند.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم دنیای اسلام و امت و دولت‌های اسلامی گام عملی برای مبارزه با ظلم رژیم شیطانی صهیونیستی، حیوان‌صفت و جنایت‌پیشه برداشته و با اقدامات خود مانع ادامه جنایات این رژیم شوند و از حقوق ملت فلسطین دفاع کنند.