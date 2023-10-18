راهپیمایی نمایندگان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی برای دقایقی متوقف شد.

علت این تصمیم برای آن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در راهپیمایی مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

نمایندگان و رییس مجلس در خیابان مقابل مجلس با در دست داشتن پرچم‌هایی با عنوان «لبیک یا اباعبدالله» جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم کردند. آنان شعارهایی نظیر «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «فلسطین پیروز است، اسرائیل نابود است»، «اسلام پیروز است، استکبار نابود است»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» و «جنایت صهیونیست، جنایت آمریکا است»، سر دادند.

گفتنی است، امروز جایگاه هیأت رییسه مجلس نیز سیاه پوش و پرچم فلسطین و چفیه در مقابل جایگاه هیات رئیسه به اهتزاز در آمده بود. همچنین در جایگاه هیأت رییسه تصاویر کودکان و زنان فلسطینی که مورد حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، گذاشته شده بود.