۳۵۰۰ نفر در شبکه نظارت زنجان برای برگزاری انتخابات مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد محمدی در نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات و اعضای هیات نظارت استان، گفت: شورای نگهبان از شاخص های قانونی در بررسی صلاحیت ها کوتاه نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه انسجام و تعامل بین هیات های اجرایی و نظارت، نیاز انتخابات است، اظهار کرد: همه ما در سنگر تحقق مردم سالاری دینی هستیم و بر کسی پوشیده نیست که امسال برگزاری انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان گفت: عده‌ای از روی شیطنت چنین القا می‌کنند که نگاه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، سیاسی است در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد.

محمدی به راهبردهای رهبر معظم انقلاب در خصوص برگزاری انتخابات در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: همه ما موظف به تحقق این راهبردها هستیم.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در مولفه سلامت انتخابات نقش اصلی را دارد، گفت: برای تحقق این راهبرد، سه هزار و ۵۰۰ نفر در شبکه نظارت استان همت و تلاششان این است که سلامت انتخابات را محقق کنند.

محمدی عمل به مُر قانون و رعایت اصل بی طرفی را پایه و اساس انتخابات عنوان کرد و گفت: اگر برای مردم این اطمینان حاصل شود که عوامل اجرایی و نظارت به اجرای قانون و عدم جانبداری در انتخابات مصر هستند، مشارکت بیشتری در انتخابات خواهند داشت.

وی افزود: قانون فصل الخطاب است و ما افراط و تفریط در قانون نداریم و در تصمیمات نباید رویکرد کدخدامنشی و مصلحتی داشته باشیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: لازم است همه عوامل دخیل در انتخابات تسلط کافی به این قانون جدید داشته باشند.