سازمان نظام پزشکی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان نظام پزشکی ایران آمده است: حمله وحشیانه و سبعانه رژیم سفاک صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه و قتل عام فجیع زنان و کودکان و مردان بی دفاع غزه بزرگ‌ترین جنایت جنگی قرن حاضر است.

در مقابل چشمان بهت زده دنیا، در غزه حمام خون به راه انداخته اند و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به گورستان تبدیل کردند

قدر مسلم علاوه بر محکوم کردن این قتل عام گسترده، مجازات عوامل این جنایت بشری و حامیان آن که روح و روان بشریت را جریحه دار کرده اند کمترین خواسته‌ای است که ملت‌های آزاده و تمام مردم دنیا باید مطالبه‌گر آن باشند.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی مجدد کادر بهداشت و درمان کشور، از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد در اسرع وقت شرایط حضور کادر پزشکی در غزه یا نقاط مرزی اطراف آن را فراهم آورد.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران

منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی

انصاری مود رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی