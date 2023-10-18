به گزارش خبرگزاری مهر، جنایات رژیم منحوس اسرائیل طی روزهای اخیر، در شامگاه سه‌شنبه به اوج خود رسید و صدها تن از فلسطینان که به بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه پناه برده بودند، هدف حملات صهیونیست‌ها قرار گرفتند.

در این جنایت، صدها نفر از مردم بی‌گناه که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند به شهادت رسیدند. منابع خبری تعداد شهدای این حمله را بیش از هزار نفر برشمرده و آن را فاجعه‌بارترین جنایت صهیونیست‌ها اعلام کرده‌اند.

پیش از این جنایت و طی روزهای گذشته نیز صهیونیست‌ها بیش از سه هزار فلسطینی را به شهادت رسانده بودند.

در پی این فاجعه انسانی و داغدار شدن همه انسان‌ها، به ویژه مسلمانان جهان، با دستور تولیت آستان قدس رضوی، روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، حرم مطهر رضوی رنگ عزا به خود خواهد گرفت و طی چند روز، مراسم استغاثه در آن برگزار خواهد شد.