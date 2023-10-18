وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از اواخر روز پنج شنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی با بیان اینکه بارش باران در استان با رعد و برق همراه خواهد بود، ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه میشود در بلندیها تردد نکنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند و همچنین با توجه به وزش شدید باد شاهد خیزش توده گردو خاک خواهیم بود.
رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از اواخر فردا افزایش و هوا گرم میشود.
وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی هوای شهر زنجان ۱۰ درجه سانتیگراد است که این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت گرم شده است.
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