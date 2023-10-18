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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۳

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد 

وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد 

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش شدید باد در استان طی چند روز آینده خبر داد. 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از اواخر روز پنج شنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه بارش باران در استان با رعد و برق همراه خواهد بود، ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند و همچنین با توجه به وزش شدید باد شاهد خیزش توده گردو خاک خواهیم بود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از اواخر فردا افزایش و هوا گرم می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی هوای شهر زنجان ۱۰ درجه سانتیگراد است که این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت گرم شده است.

کد مطلب 5914823

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