کیفیت تیم ملی مقابل قطر خوب بود/ بازیکنان بدهکار مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از برتری چهار بر صفر مقابل تیم ملی قطر در تورنمنت اردن اظهار داشت: در جریان بازی خبری به دست ما رسید و متأسفانه باز هم تعداد زیادی از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیدند که کام ما را تلخ کرد و امیدوارم مجامع بین المللی به این موضوع ورود کنند.

او ادامه داد: بازی خیلی خوبی را شاهد بودیم و در تنها نکته تلخ آن مصدومیت مرتضی پورعلی گنجی بود که امیدوارم اتفاقی برای او رخ ندهد. نسبت به دیدار مقابل اردن در این بازی تغییراتی انجام دادیم اما کیفیت زمین مطلوب نبود و نتوانستیم تاکتیک‌های خود را به خوبی در زمین پیاده سازیم. تیم ملی قطر، قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های آسیا است و بازیکنان ما به نحوی سوار بر بازی بودند که حتی یک موقعیت هم به آنها ندادیم.

قلعه نویی افزود: در نیمه اول داور داور می‌توانست برای ما یک پنالتی بگیرد. در مجموع از عملکرد شاگردانم رضایت دارم و تمام توان خود را برای برتری در این بازی به کار گرفتند.

سرمربی تیم ملی خطاب به منتقدان بیان کرد: ما تا آغاز جام ملت‌های آسیا، فاصله سه ماهه داریم. همه باید به هم کمک کنیم تا تیم ملی نتیجه بگیرد و با اختلاف افکنی هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود. مهدی تاج و عوامل فدراسیون فوتبال با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان وجود دارد، نهایت تلاش خود را کردند تا تیم ملی به بهترین امکانات دست یابد.

قلعه نویی خاطر نشان کرد: کادرفنی تیم ملی تا این لحظه یک ریال حقوق و بازیکنان، پاداش‌های خود را دریافت نکرده اند. نمی گویم نقد نباشد اما نقدهای مقرضانه فقط باعث از بین رفتن آرامش اعضای تیم ملی خواهد شد. ما تمام توانمان را برای تیم ملی می‌گذاریم و کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان باید به مشکلات تیم و فدراسیون فوتبال رسیدگی کند.

سرمربی تیم ملی در پایان بیان کرد: اگر کسی فکر می‌کند که می‌تواند در تیم ملی موفق باشد، همین الان می‌تواند به جای من هدایت تیم را بر عهده بگیرد. هر تیمی دارای ایراداتی است و کسی منکر ایرادهای فنی بازیکنان تیم ملی نیست. ما به مردم ایران بدهکار هستیم و وظیفه مان است که با تمام وجود برای آنها کار کنیم. یک مربی به چند سال زمان نیاز دارد تا تفکرات خود را به تیم دیکته کند و با چهار یا پنج ماه نمی‌توان به کیفیت بالا رسید. ما هم دوست داریم که مقابل تیم‌های قدرتمند بازی اما این دیدارها نیاز به سرمایه کلان دارد که متأسفانه از عهده فدراسیون خارج است.