به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت چهارجانبه اردن موفق شد سه شنبه شب با نتیجه قاطع و پرگل ۴ بر صفر تیم ملی قطر را شکست دهد و به قهرمانی این مسابقات برسد.

روزنامه الوطن قطر در گزارشی به این مسابقه پرداخته است. این روزنامه قطری ضمن اشاره به گل‌های زیادی که این تیم از ایران دریافت کرد نوشت: تیم قطر در دو بازی با اردن و ایران بدون گلزنی زمین بازی را ترک کرده است و این چالش بزرگی برای تیم کارلوس کی‌روش در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا خواهد بود.

در ادامه به سبک دفاعی کی‌روش اشاره می‌کند که این مربی پرتغالی با همان سبک همیشگی وارد زمین شد و در نیمه اول موفق بود. اما از همان ابتدای بازی برتری با تیم ایران بود و واضح بود که این تیم پیروز میدان می‌شود.

الوطن ضمن اشاره به گل‌های تیم ایران در یک بازه زمانی کوتاه هم نوشت که قطر در ۱۰ دقیقه تاب تحمل مقابل طوفان حملات ایرانی‌ها را نداشت و سقوط کرد.