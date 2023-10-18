به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر ماه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۷۱ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی‌، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن ساز (واکسن) به جز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه ای اقدام نماید.

نماینده شورای عالی بیمه سلامت با حق رأی به اعضای کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.

فهرست رسمی دارویی ایران هر سه ماه یک‌ بار منتشر می‌شود

نمایندگان در ادامه جلسه، بند الحاقی ۲ ماده ۷۱ را تصویب کردند که طبق مصوبه مجلس، فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر می‌گردد.

تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ محکوم می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.