به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر کشورمان در سازمان ملل در گفتگوی، خبر یکی از روزنامه‌های داخلی را مبنی بر اینکه " دولت امریکا پیامی مکتوب به امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل داده است" از اساس تکذیب و تصریح کرد: چنین خبری اساساً واقعیت ندارد و تکذیب می‌شود.

یک روزنامه در مطلبی مدعی شده به اطلاعاتی دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد دولت آمریکا پیامی مکتوب را به امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل داده است.

بنا بر ادعای این روزنامه، این پیام در چهار بند تدوین شده که سه بند آن به شکلی ملموس تقاضا برای مدیریت سطح تنش و تلاش برای کاستن آن بوده است و در بند چهارم این نامه، طرف آمریکایی اعلام کرده در صورت ورود ایران به جنگ آمریکا نیز به جنگ ورود خواهد کرد. ایران در روزهای گذشته به صراحت اعلام کرده در صورت ادامه جنایات صهیوینست‌ها در غزه، دامنه جنگ گسترده خواهد شد و مسئولیت آن برعهده رژیم‌صهیونیستی خواهد بود.