به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تجمع مردمی در اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است:

در پی اوج‌گرفتن جنایات رژیم جلاد صهیونیستی و قتل‌عام مردم بی‌دفاع فلسطین به‌ویژه حمله وحشیانه و بی‌سابقه به بیمارستان المعمدانی غزه، خشم و انزجار ملت‌های جهان از این جرثومه فساد روبه‌افزایش است و بی‌گمان سکوت هیچ انسان آزاده‌ای در برابر این حجم از شقاوت و خونریزی جایز نیست.

امروز موج خشم و نفرت از اسرائیل غاصب از مرزهای جهان اسلام فراتر رفته و حتی مردم کشورهایی که حامی و پشتیبان این رژیم منحوس هستند نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی بیزاری خود را از آنان و سیاست‌های خباثت آلودشان اعلام می‌کنند.

به همین منظور و در پی درخواست‌های مکرر گروه‌ها، تشکل‌ها و عموم مردم شهرستان خرم‌آباد مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم مظلوم فلسطین، به اطلاع می‌رساند: اجتماع بزرگ مردم این شهرستان عصر امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه رأس ساعت ۱۶ در مقابل قلعه «فلک‌الافلاک» برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان از عموم مردم متدین و انقلابی استان دعوت می‌نماید با حضور یکپارچه در این تجمع بزرگ خشم و انزجار خود از این اقدامات رذیلانه را ابراز نموده و همراه با دیگر ملت‌ها حمایت خود از مردم بی‌دفاع فلسطین را اعلام نمایند.