وعده الهی برای نصرت مظلومان قطعی است

حجت الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنایت هولناکی که هلوکاست حقیقی بر علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه در بیمارستان المعمدانی توسط رژیم کودک صهیونیست انجام گرفت، خشم و انزجار جهانی را نسبت به غاصبان فلسطین بیشتر کرده است.

وی افزود: یهودیانی که از کشورهای مختلف محل زندگی خود را ترک کردند و با اشغال فلسطین در سر سودای ایجاد کشوری مستقل داشته‌اند، به نصرت الهی مانند دوران حضرت موسی علیه السلام گرفتار برهوت و جهنم خودساخته خواهند شد.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: وعده نصرت الهی برای مظلومان که با قیام و مقاومت به نصرت دین خدا می‌پردازند قطعی است و آن خورشید پیروزی به زودی با دستان جوانان مقاومت طلوع خواهد کرد و جهان عاری از صهیونیست محقق خواهد شد.

حجت الاسلام کارگر گفت: همانگونه که امام راحل فرمودند فلسطین مسأله اول جهان است اعلام می‌کنیم سازمان‌های بین المللی باید فوراً نسبت به این جنایت‌ها ورود کنند و از تعرض وحشی گران جلوگیری کنند و امروز هر اتفاقی به دستان جوانان مقاومت و شاخه‌های نظامی فلسطینی بر پیکره اسرائیل وارد شد حقوق اولیه در دفاع مشروع برای آنان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران همیشه در کنار فلسطین بوده است و همانگونه که بساط دواعش را در منطقه غرب آسیا به همت جوانان جبهه مقاومت جهانی نابود کرد امروز نیز منتظر فرمان ولی فقیه است تا جهان را از لوث خباثت اسرائیل پاک کند.

امام جمعه خارگ یادآور شد: اینجانب ضمن عرض تسلیت به ملت‌های مسلمان و آنان که مشق شهادت را در دفتر جهاد و حماسه ثبت کرده اند، از خداوند متعال برای حادثه دیده گان شفای عاجل و برای رزمندگان پیروزی قریب مسئلت دارم.