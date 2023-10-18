به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس به بیمارستان المعمدانی و شهادت بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم مظلوم فلسطین علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فاجعه دیشب نشان دهنده به بن بست رسیدن اسرائیلی‌ها بود و ضعف و استیصال شدید صهیونیست‌ها را نشان می‌دهد. مثال معروفی در مباحث تمدنی وجود دارد که تمدن‌های رو به افول و دولت‌های رو به زوال و حکومت‌های رو به فروپاشی مانند آفتاب ساعت ۵ بعد از ظهر می‌مانند داغی دارند اما در آستانه غروب و پایان هستند.

وی ادامه داد: هر زمان مشاهده کردید ارتش و دولتی شدت وحشی گری را بالا می‌برد و قواعد را زیر پا می‌گذارد متوجه خواهید شد از درون شکننده است و وضعیت بسیار بدی دارد. همانطور که رهبرمعظم انقلاب دیروز صبح به درستی پیش بینی کردند، ملت‌های اسلامی و ملت‌های آزادی خواه جهان در برابر اتفاقات فلسطین تاب آوریشان تمام شده و ما شاهد خیزش عظیم جهانی و اعتراض شدیدی به صهیونیست‌ها هستیم.



معاف با اشاره به آمادگی حضور نیروی انسانی در غزه گفت: در حال حاضر اگر امکان حضور انسانی در غزه مهیا باشد، صدها میلیون انسان برای جهاد حرکت خواهند کرد. این وحشی گری و جنایت صهیونیست‌ها ضربه بدی به موجودیت اسرائیل زد و تمام برنامه‌هایی که برای مظلوم نمایی از خودشان داشتند را بهم زد. این اتفاق نشان داد صحنه واقعی نبرد فلسطین این است که یک طرف یک جریان مبارز و شجاع، غیور، با استقامت و مقاوم وجود دارد که برای آزادی سرزمین خودش مبارزه می‌کند و در طرف مقابل تعدادی با خوی حیوانی هستند که به هیچکدام از قواعد اخلاق انسانی و جنگی و تناسبات متعارف پایبند نیستند.



وی افزود: حتی سران کشورهای غربی به دلیل خشم جهانی مجبور شدند حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کنند. در این مواقع من این آیه را مرور می‌کنم که «سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ‌؛ و آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می‌گردند.»

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جامعه قرآنی مانند همه مردم و در کنار همه مردم جهان، قراء و حفاظ قرآن ابراز خشم و نفرت خود را در قالب اعتراض جمعی و تجمعات نشان خواهند داد. جامعه قرآنیان مترصد جهادند که فرصتی مهیا شود تا بروند و در آن نقطه برای آزادی قدس شریف و مسجد الاقصی که قرآن حضور پیدا کرده و جهاد کنند. کارهایی از جنس بیانیه و اظهار ناراحتی دیگر جواب نمی‌دهد و تأثیری هم ندارد فرصتی باید پیش بیاید که به آیات قرآن در مبارزه عملی با صهیونیست‌ها عمل کنیم و جهاد عملی انجام دهیم که امیدوارم این فرصت به زودی مهیا شود.