حجت‌الاسلام بهروز بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اغتشاش‌های سال گذشته و فرآیند آن تا مهرماه سال جاری اظهار داشت: دشمن هر عاملی را برای جلوگیری از پیشرفت تمدن اسلامی به کار می‌گیرد، که پروژه کذب زن زندگی آزادی نیز در همین راستا طراحی و اجرا شد.

وی افزود: قطعاً این اغتشاشات آخرین ترفند دشمنان نظام و انقلاب نخواهد بود لذا لازم است تا ما هم با درایت و مدیریت از اقدامات صرفاً دفاعی به سمت برنامه ریزی اقدامات فرهنگی تهاجمی حرکت کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ها می‌تواند در ۱۳ آبان امسال روز مبارزه با استکبار و روز دانش آموز به شکل هدفمند پیاده شود.

حجت‌الاسلام بهروزی بر ضرورت تشکیل شورای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: با هدف ترویج معروفات و جلوگیری از منکرات در سطح جامعه پرداخته شود و از مسئولان ادارات درخواست داریم در انجام این مهم با ستاد همراهی و همکاری کنند.