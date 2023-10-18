مراقبت از سلامت مادران باردار در نقطه صفر مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عربشاهی رئیس مرکز بهداشت سراوان گفت: با هدف تقویت انجام مراقبت‌های مادران باردار، یک تیم متشکل از مسئول واحد سلامت خانواده، کارشناس مادران و کارشناس کودکان و نوزادان مرکز بهداشت به کشتگان سراوان اعزام شد تا در کنار مراقبان بهداشتی کشتگان، وضعیت سلامت مادران باردار را ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت سلامت مادران بارداری که امکان مراجعه حضوری به مرکز خدمات جامع سلامت را نداشتند نیز با حضور در منازلشان، بررسی شد ادامه داد: در این بین یک مادر نیازمند مراقبت ویژه شناسایی و به متخصص زنان ارجاع داده شد.

به گفته رئیس مرکز بهداشت سراوان مراقبت روتین بارداری، معاینات بارداری، سمع قلب، علائم حیاتی، ثبت سونوگرافی و آزمایشات، ارجاع مادران نیازمند به خدمات تخصصی به سطوح بالاتر، شناسایی مادران باردار و تشکیل پرونده و ثبت در سامانه سیب از جمله خدمات ارائه شده می‌باشد.

وی با بیان اینکه بارداری سالم با انجام مراقبت‌های پیش و حین بارداری میسر است گفت: اجرای مراقبت‌های با کیفیت و استاندارد مؤثر در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان یکی از راهکارهای کاهش مرگ مادران، محسوب می‌شود.