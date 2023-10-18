اشتغال و مسکن مهمترین اولویت کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید کمیته امداد استان ایلام اظهار کرد: در نظام اسلامی هر کس در هر جایگاهی که به نیازمندان ارائه می دهند عبادت است و خدمت به خلق خدا از بارزترین مظاهر عبادت است.

وی تصریح کرد: خدمت به نیازمندان در همه روایات اسلامی همواره تأکید شده است و در نظام اسلامی ایران نیز خدمت به قشر نیازمند در اولویت قرار گرفته است و فلسفه تأسیس کمیته امداد در بدو انقلاب نیز خدمت بی منت به قشر نیازمند است.

صباغیان بیان کرد: امداد در طول دوران خدمت خود تلاش کرد که خدمات کیفی و کمی به نیازمندان را گسترش دهد.

قائم مقام کمیته امداد تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۰ خدمت را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده که مهم‌ترین آنها در زمینه‌های اشتغال، مسکن، خدمات فرهنگی و درمانی است.

صباغیان بیان کرد: موفقیت‌های که امداد در خدمت رسانی به نیازمندان داشته مدیون همکاری دستگاه‌های دیگر است.

وی گفت: دولت سیزدهم خوشبختانه در عرصه‌های گوناگون همراه کمیته امداد بوده و کمک‌های بسیار خوبی به امداد کرده است.

ناصر نجفی معاون استاندار ایلام نیز در این آیین گفت: امداد در چهل و چند سال گذشته منشأ خدمات فراوان و کم نظیر به نیازمندان بوده است.

وی عنوان کرد: امروز شاهد هستیم که امداد پیشرفت چشمگیر در خدمت رسانی داشته و تغییر رویکرد امداد به سمت توانمند سازی افق‌های روشنی را در کشور ایجاد کرده و در استان ایلام نیز رویکرد توانمندسازی به خوبی دنبال شده است.

وی گفت: حوزه استانداری ایلام و دیگر دستگاه‌های استان در عرصه خدمت رسانی و توانمندسازی در کنار کمیته امداد خواهند بود.

در پایان این مراسم با تقدیر از خدمات دو ساله رضا طاهری در کمیته امداد استان ایلام، ناصر مرادی پایانی به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد استان ایلام معرفی شد