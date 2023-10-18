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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

قالیباف در جلسه علنی:

مجلس یکشنبه هفته آینده موضوع کمبود معلم در مدارس را بررسی می‌کند

مجلس یکشنبه هفته آینده موضوع کمبود معلم در مدارس را بررسی می‌کند

رییس مجلس گفت: یکشنبه هفته آینده جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان امور استخدامی درباره کمبود معلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره کمبود معلم در برخی از مدارس، گفت: یکشنبه هفته آینده (۳۰ مهر ماه) ساعت ۶:۴۵ تا ۷:۴۵ صبح جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان امور استخدامی درباره وضعیت معلمان برگزار می شود.

کد مطلب 5914981
زهرا علیدادی

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