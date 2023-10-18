به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره کمبود معلم در برخی از مدارس، گفت: یکشنبه هفته آینده (۳۰ مهر ماه) ساعت ۶:۴۵ تا ۷:۴۵ صبح جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان امور استخدامی درباره وضعیت معلمان برگزار می شود.