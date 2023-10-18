به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد سلطانی در خصوص راهپیمایی مردم مشهد در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی اظهار کرد: راهپیمایی در پی حملات وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به بیمارستان و در حمایت از مردم فلسطین امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، ساعت ۱۸ بعد از نماز مغرب و عشا از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
وی افزود: از تمامی مردم غیور، زائران و مجاوران، خانوادههای معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، بسیجیان، علما، اساتید، جوانان و همه امت اسلامی دعوت میکنیم در این مراسم ضدصهیونیستی شرکت کنند که مقدمه نابودی اسرائیل و آزادی فلسطین باشد.
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