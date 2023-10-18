مردم گنبد دراقدامی خودجوش جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم گنبد کاووس از ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه در اعتراض به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه، در خیابان‌های شهر تجمع کردند.

این تجمع با حضور قشرهای مختلف این شهر در میدان انقلاب ابتدای خیابان طالقانی شرقی آغاز شده است.

تجمع کنندگان در این مراسم ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین، جنایت صهیونیست‌ها در غزه را محکوم کردند.

با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی صدها تن از مردمی که به این بیمارستان پناه برده بودند یا برای درمان در آنجا حضور داشتند به شهادت رسیدند.