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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

امروز؛

مردم گنبد دراقدامی خودجوش جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

مردم گنبد دراقدامی خودجوش جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

گنبد گاووس- مردم گنبد در اقدامی خودجوش با برگزاری تجمع جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم گنبد کاووس از ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه در اعتراض به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه، در خیابان‌های شهر تجمع کردند.

این تجمع با حضور قشرهای مختلف این شهر در میدان انقلاب ابتدای خیابان طالقانی شرقی آغاز شده است.

تجمع کنندگان در این مراسم ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین، جنایت صهیونیست‌ها در غزه را محکوم کردند.

با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی صدها تن از مردمی که به این بیمارستان پناه برده بودند یا برای درمان در آنجا حضور داشتند به شهادت رسیدند.

کد مطلب 5915000

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