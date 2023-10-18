مردم پاکدشت بابرگزاری تجمع کشتار ملت مظلوم فلسطین را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با اعلام عزای عمومی در کشتار ملت مظلوم فلسطین مردم پاکدشت با حضور گسترده این اقدام را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش این تجمع ساعت ۱۰ صبح از میدان آزادگان پاکدشت آغاز شده است.

گفتنی است که مردم با این حضور گسترده انزجار خود را از بمباران بیمارستان المعمدانی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی نشان دادند.

لازم به ذکر است که در این اجتماع اردستانی فرماندار پاکدشت، امامان جمعه پاکدشت و شریف آباد و دیگر مسئولان به همراه مردم انقلابی، کسبه، دانش آموزان و اقشار دیگر حضور پیدا کردند.