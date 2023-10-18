به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدام جنایتکارانه رژیم کودک کش صهیونیستی و قتل عام بیماران بیمارستان المعمدانی در غزه، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گیلان بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از متن این بیانیه آمده است:

حوادث اخیر فلسطین صحنه‌های غرورآفرین و غم باری را توأمان به نمایش گذاشت؛ در یک سو حماسه جبهه حق با دستان خالی و جانفشانی برای تحقق حاکمیت عدالت و آزادی جلوه‌های بی نظیری از ایثار و جهاد را پیش چشم وجدان‌های بیدار قرار داد و در سوی دیگر فرزند شیطان بزرگ، شنیع‌ترین فجایعی که می‌شود تصور کرد با کشتن زنان، مردان و بویژه کودکان به نمایش گذاشت؛ تأسف بار اینکه قلدرمآبان و زورمداران عالم، به جای اقدام برای جلوگیری از تشدید این اتفاقات ناخوشایند به حمایت همه جانبه از یک رژیم کودک کش روی آوردند؛ در این شرایط حساس بعون الله و استعانت از فقره بر فرد فرد مسلمین و مؤمنین فرض است که با هر آنچه در توان دارند به حمایت از برادران دینی بپردازند.

همچنین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه گیلان اعلام کرد با توجه به اعلان عزای عمومی از سوی دولت، مدارس حوزه علمیه گیلان امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ تعطیل است.