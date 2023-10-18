مردم آرادان در حمایت از فلسطین به میدان می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان صبح چهارشنبه و در پی حملات سنگین و ددمنشانه اسرائیل به بیمارستانی در غزه پیامی صادر کرد که متن کامل آن به این شرح است:
حمله ددمنشانه رژیم جعلیِ صهیونیستی به بیمارستانِ غزّه فلسطینِ مظلوم که منجر به شهادت مظلومانه و جانگدازِ بیش از هزار کودک و زن و مردِ بیمار و مجروحِ بستری شده در آن بیمارستان گردید را شدیداً محکوم نموده و از مجامع بینالمللی و مراکزِ مدعیِ حقوق بشر میخواهیم تا به پایان نرسیدنِ صبر و تحمل و خویشتنداریِ مسلمانان غیور و آزادگان جهان بویژه حزب الله عزیز در منطقه (ایران اسلامی، لبنانِ قهرمان، سوریه، عراق، یمنِ مجاهد و مقاوم، افغانستان و پاکستان و…) اقدامِ عاجل در متوقف کردن بمبارانها و حملات وحشیانه صهیونیستها را به عمل آورده و جلوی این سگ هار را بگیرند!
بی تردید در صورت ادامهی جنایات جنگی رژیم موقتیِ صهیونیستی علیهِ مردم بی دفاع فلسطین؛ به تعبیر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی در دیدارِ دیروز نخبگان با معظم له «کشورهای محور مقاومت بی تاب گردیده و دیگر کسی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد»
مردم بزرگوار و جوانان و نوجوانان رشید شهرستان آرادان همدل و هم صدا با میلیونها انسان آزاده جهان، امروز در آستانهی افتتاحیه اجلاسیه بزرگ و باشکوه ۱۱۰ شهید عالی مقام شهرستان و پنج شهید گمنام که ساعت ۳۰: ۱۶ عصر در جنب گلزار شهدای شهرستان آرادان انجام میگیرد، برای شهدای مظلوم و کودکان به خاک و خون تپیده غزه و فلسطین به سوگ مینشیند و مظلومیت آن عزیزان و ددمنشی وحشی گیریِ صهیونیسم خبیث و گرگ صفت را فریاد میزند.
مطمئن هستیم رژیم جنایتکار و کودک کُش صهیونیستی، نفسهای آخرش را میکشد و تا فروپاشی و قطعِ این غده چرکین، فاصله چندانی نیست (انّهم یرونه بعیداً و نریهُ قریباً).
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