سمینار "نگاه جدید به فوتبال پایه" در تهران آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگارمهر، درمراسم افتتاحیه این سمینارکه با حضورسیدرضا افتخاری نایب رئیس فدراسیون فوتبال، مسعود معینی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ، نناد نیکولیچ ، مهدی غفاری و وحید امیری مربیان تیم های ملی فوتبال پایه و 28 تن ازمسئولان مدارس فوتبال و مراکز استعدادیابی فدراسیون فوتبال درمحل کمپ تیم های ملی برگزارشد، افتخاری با اشاره به اهمیت و لزوم کاربرنامه ریزی شده وهدفمند درفوتبال پایه گفت : داشتن تیم های ملی فوتبال قدرتمند در رده بزرگسالان منوط به توجه جدی و کار پیوسته درسطح تیم های پایه است و فدراسیون فوتبال باید در این زمینه به برنامه ریزی بلند مدت بپردازد.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به انتخابات آتی فدراسیون فوتبال تصریح کرد : حضورمهندس علی آبادی می تواند بخش عمده ای از مشکلات فوتبال را برطرف کند و این حضور به لحاظ برخورداری فوتبال از حمایت های مالی و سیاسی بسیار راهگشا و تاثیرگذار خواهد بود .

در ادامه این مراسم معینی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال به تشریح برنامه های این سمینار پرداخت و موضوعاتی نظیر"فیفا کوچینگ"، نیازهای بازیکن فردا و استعدادیابی در بخش فوتبال پایه را مطرح کرد .

همچنین مباحثی نظیر روانشناسی دوران رشد و ویژگی های فیزیولوژیک سنین 12 تا 16 سال به ترتیب ازسوی دکتر نقابیان و دکتر آقازاده مورد بحث و بررسی قرارگرفت .

این سمینار فردا نیز ادامه خواهد داشت و موضوعاتی نظیر نقش مربیان در رشد و توسعه فوتبال جوانان و آماده سازی بازیکنان جوان به بحث درخواهد آمد .