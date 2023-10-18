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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

پویش مادران مقاومت در سنندج برگزار می شود

پویش مادران مقاومت در سنندج برگزار می شود

سنندج- مدیر قرارگاه دختران بنیاد ملی نوجوان در کردستان گفت: پویش مادران مقاومت در شهر سنندج برگزار می شود.

ستاره دلشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش مادران مقاومت به همت بنیاد بهشت دختران تبلیغات اسلامی استان کردستان در شهر سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح در مزار شهدای پادگان ارتش سنندج برگزار خواهد شد.

دلشاد تاکید کرد: در این مراسم امیر فرماندهی ارتش و جمعی از مسئولان استانی حضور دارند و در ادامه از مادران شهدای مدافع حرم تجلیل صورت می‌گیرد.

مدیر قرارگاه دختران بنیاد ملی نوجوان در کردستان اضافه کرد: اهدای پرچم فلسطین از برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 5915040

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