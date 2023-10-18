پویش مادران مقاومت در سنندج برگزار می شود

ستاره دلشاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش مادران مقاومت به همت بنیاد بهشت دختران تبلیغات اسلامی استان کردستان در شهر سنندج برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح در مزار شهدای پادگان ارتش سنندج برگزار خواهد شد.
دلشاد تاکید کرد: در این مراسم امیر فرماندهی ارتش و جمعی از مسئولان استانی حضور دارند و در ادامه از مادران شهدای مدافع حرم تجلیل صورت میگیرد.
مدیر قرارگاه دختران بنیاد ملی نوجوان در کردستان اضافه کرد: اهدای پرچم فلسطین از برنامههای این مراسم خواهد بود.
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