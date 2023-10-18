به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری صبح امروز در آئین معارفه مدیر جدید خبرگزاری مهر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خداوند برای رساندن پیام خود پیامبران را به‌عنوان نبی منصوب کرد، اظهار کرد: محتوی خبر را وحی تشکیل می‌دهد، آن‌چه توسط نبی بیان می‌شود خبر حتمی است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه خبرگزاری اسلامی نباید خبر کذب منتشر کند، توضیح داد: در انتشار اخبار باید آبروی افراد را در نظر بگیریم، خبر کذب به آبروی افراد آسیب وارد می‌کند.

وی با اشاره به علم رجال‌شناسی، گفت: در این علم به این نکته توجه شده است که آیا خبرنگار صلاحیت نقل خبر را دارد یا نه؟ نباید خبر را از هر کسی قبول کنیم، همچنین در علم خبرشناسی باید منبع خبر نیز مشخص باشد، محتوای خبر مهم‌تر از خود خبرنگار مهم‌تر است.

طاهری با اشاره به جریان خبرسازی و خبرسوزی در طول خبر، گفت: باتوجه به اهمیت خبررسانی صحیح جریان خبرسازی شکل گرفت و در مقابل جریان نفاق به دنبال خبرسوزی است.