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۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۱۹

کدخدایی (اجمالی):

نظر شورای نگهبان درباره انتخابات رایانه ای 10 روز دیگر اعلام می شود

نظر شورای نگهبان درباره انتخابات رایانه ای 10 روز دیگر اعلام می شود

سخنگوی شورای نگهبان خبرداد که نظر قطعی این شورا درباره امکان برگزاری انتخابات مجلس هشتم به شیوه رایانه ای تا 10 روز آینده اعلام می شود .

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران ، عباسعلی کدخدایی که در حاشیه همایش فصلی ناظران شورای نگهبان در ساری سخن می گفت در پاسخ به خبرنگاران دریافت نرم افزار انتخابات رایانه ای را از وزارت کشور در روز گذشته ( 30 آبان ) تائید و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن را به انجام بررسی های کارشناسی تا 10 روز آینده موکول کرد .

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود .
کد مطلب 591507

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