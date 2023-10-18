شیر رایگان تا یک ماه آینده در همه مدارس ابتدایی کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در شهرستان بهارستان و آئین آئین آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس با بیان اینکه آغاز این طرح برای اولین بار در این شهرستان در سطح کشور صورت می‌گیرد، اظهار داشت: این طرح تا یک ماه آینده در بین همه مدارس ابتدایی کشور که ۸ میلیون دانش آموز را شامل می‌شود، اجرا خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش: افزود: در این طرح به صورت میانگین تا پایان سال ۷۵ وعده شیر توزیع می‌شود که با توجه به تأثیر تغذیه سالم در سلامت و یادگیری دانش آموزان، در سال‌های آینده نیز این طرح تداوم خواهد داشت.

بر اساس این گزارش این طرح مهم از سال ۱۳۹۶ متوقف شده بود که با دستور صریح رئیس جمهور بار دیگر شاهد آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس کشور خواهیم بود.

لازم به ذکر است که رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی که در بهارستان جهت نواختن زنگ مهر در مدرسه شهید امیر کمندی حضور یافته بود، از توزیع شیر رایگان در مدارس به منظور حفظ سلامت جسمانی دانش‌آموزان خبر داد که هم اکنون با گذشت کمتر از یک ماه، این وعده به حقیقت پیوست و طرح سراسری توزیع شیر رایگان نیز برای اولین بار در کشور در شهرستان بهارستان آغاز شده است.

گفتنی است که در این مراسم، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به ویژه قتل عام کودکان و مجروحان در بیمارستان المعمدانی محکوم و همه مسئولین و دانش آموزان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.